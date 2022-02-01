Бойовики «ЛНР» поновили комендантську годину на окупованій частині Луганської області

Комендантська година діятиме з 23:00 до 04:00, а її порушення загрожує штрафом 500—2000 російських рублів (185—740 гривень) або обовʼязковими роботами від 20 до 40 годин. Якщо ж людина в цей момент перебуває напідпитку, то його можуть оштрафувати на 2000—5000 російських рублів (740—1 850 гривень) або відправити на обовʼязкові роботи від 20 до 100 годин чи під арешт до 15 діб.

Про це йдеться в «указі» ватажка «ЛНР» Леоніда Пасічника.

На окупованій частині Луганської області з 1 лютого відновлюється комендантська година.

Зазначимо, комендантську годину в «ЛНР» зняли наприкінці серпня, 1 жовтня режим скасування продовжили до 04:00 1 лютого 2022 року.

Водночас бойовики «ДНР» продовжили режим скасування комендантської години у вихідні до 31 грудня 2022 року. Відповідне «розпорядження» підписав ватажок «республіки» Денис Пушилін.

Згідно з «документом», у так званий зимовий період з 1 лютого до 1 червня комендантська година скасовується з 23:00 пʼятниці до 05:00 години понеділка.

У так званий літній період з 1 червня до 1 жовтня обмеження не діятиме з 23:00 пʼятниці до 04:00 понеділка. Після чого знову встановлюється зимовий графік.