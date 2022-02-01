Бойовики «ЛНР» поновили комендантську годину на окупованій частині Луганської області

На окупованій частині Луганської області з 1 лютого відновлюється комендантська година.
Про це йдеться в «указі» ватажка «ЛНР» Леоніда Пасічника.
Комендантська година діятиме з 23:00 до 04:00, а її порушення загрожує штрафом 500—2000 російських рублів (185—740 гривень) або обовʼязковими роботами від 20 до 40 годин. Якщо ж людина в цей момент перебуває напідпитку, то його можуть оштрафувати на 2000—5000 російських рублів (740—1 850 гривень) або відправити на обовʼязкові роботи від 20 до 100 годин чи під арешт до 15 діб.
Зазначимо, комендантську годину в «ЛНР» зняли наприкінці серпня, 1 жовтня режим скасування продовжили до 04:00 1 лютого 2022 року.
Водночас бойовики «ДНР» продовжили режим скасування комендантської години у вихідні до 31 грудня 2022 року. Відповідне «розпорядження» підписав ватажок «республіки» Денис Пушилін.
Згідно з «документом», у так званий зимовий період з 1 лютого до 1 червня комендантська година скасовується з 23:00 пʼятниці до 05:00 години понеділка.
У так званий літній період з 1 червня до 1 жовтня обмеження не діятиме з 23:00 пʼятниці до 04:00 понеділка. Після чого знову встановлюється зимовий графік.
- Неоголошена війна на Донбасі триває від 2014 року — після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
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- Також Росія провела планову ротацію передових підрозділів «ДНР» і «ЛНР», посиливши їх снайперськими парами та розрахунками протитанкових ракетних комплексів. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України вважають, що ці пари і розрахунки активно застосовуватимуться проти українських військових.