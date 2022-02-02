«Це розділяє квебекців». Канадська провінція відмовилась оподатковувати невакцинованих громадян

Уряд канадської провінції Квебек відмовився від запровадження додаткового податку для осіб, які відмовляються робити щеплення від COVID-19.

Про це під час пресконференції заявив прем’єр-міністр Квебеку Франсуа Леґо, передає Укрінформ.

«Це розділяє квебекців, а нам зараз варто зводити мости. Моє завдання — пробувати звести квебекців разом, аби вони залишалися об’єднаними», — сказав Леґо.

За словами урядовця, відповідний законопроєкт готовий, але уряд вирішив не виносити його на голосування. Причиною цього стало невдоволення серед населення. Якби документ набрав чинності, тоді невакциновані квебекці мали б платити до державної скарбниці понад $100 з особи і це б торкнулося 10% жителів провінції.

При цьому саме невакциновані квебекці займали минулого місяця половину усіх лікарняних ліжок, відведених під хворих на COVID-19.