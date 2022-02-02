«Это разделяет квебекцев». Канадская провинция отказалась облагать налогом невакцинированных граждан

Правительство канадской провинции Квебек отказалось от введения дополнительного налога для людей, отказывающихся делать прививки от COVID-19.

Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Квебека Франсуа Лего, передает Укринформ.

«Это разделяет квебекцев, а нам сейчас следует возводить мосты. Моя задача — пробовать сближать квебекцев, чтобы они оставались объединенными», — сказал Лего.

По словам чиновника, соответствующий законопроект был готов, но правительство решило не выносить его на голосование. Причиной тому стало недовольство среди населения. Если бы документ вступил в силу, тогда невакцинированные квебекцы должны были бы платить в государственную казну свыше $100 с человека и это затронуло бы 10% жителей провинции.

При этом именно невакцинированные квебекцы занимали в прошлом месяце половину всех больничных коек, отведенных под больных COVID-19.