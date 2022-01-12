В канадской провинции Квебек вводят налог для невакцинированных от COVID-19

Канадская провинция Квебек вводит налог для жителей, которые не вакцинировались от коронавируса.

Об этом пишет BBC.

Премьер-министр провинции Франсуа Лего заявил на пресс-конференции, что люди, не получившие первую дозу вакцины, должны будут заплатить «взнос». Размер налога еще не определили, но, по словам Лего, он будет «значительным».

«Я думаю, что сейчас это вопрос справедливости по отношению к 90% населения, которое пошло на некоторые жертвы. Мы обязаны для них принять такую ​​меру», — заявил премьер.