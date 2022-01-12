У канадській провінції Квебек запроваджують податок для невакцинованих від COVID-19

Канадська провінція Квебек запроваджує податок для мешканців, які не вакциновані проти коронавірусу.

Про це пише ВВС.

Премʼєр-міністр провінції Франсуа Лего заявив на пресконференції, що люди, які не отримали першої дози вакцини, мають заплатити «внесок». Розмір податку ще не визначили, але, за словами Лего, він буде «значним».

«Я думаю, що зараз це питання справедливості щодо 90% населення, яке пішло на деякі жертви. Ми зобовʼязані для них вжити таких заходів», — заявив премʼєр.