Канада першою у світі повністю схвалила вакцину від коронавірусу Johnson & Johnson

Канада першою в світі схвалила однодозову вакцину від коронавірусу Johnson & Johnson.
Про це повідомляється на сторінці компанії Janssen, що входить до складу J&J.
«Міністерство охорони здоровʼя Канади схвалило свою одноразову вакцину проти COVID-19 для запобігання коронавірусу для осіб віком 18 років та старших», — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, рішення було ухвалене за результатами досліджень, які продемонстрували, що вакцина є на 85% ефективною у запобіганні тяжкому перебігу хвороби та смерті від коронавірусу.
Отже, Канада стала першою країною, де вакцина дозволена не для екстреного застосування.
Вакцина Johnson & Johnson є першою вакциною від коронавірусу, яка потребує введення лише однієї дози. Також її легко транспортувати — вона може зберігатися у звичайних холодильниках до трьох місяців. Дані великих клінічних випробувань показують, що вакцина ефективна й для літніх людей. ВООЗ також заявляла, що ця вакцина ефективна проти мутацій коронавірусу.
- 19 листопада Департамент охорони здоров’я Канади дозволив робити щеплення вакциною Pfizer-BioNTech від COVID-19 дітям 5—11 років. Досі вакцину Pfizer-BioNTech у Канаді використовували для осіб, старших за 12 років. Утім, дитяча доза відрізнятиметься від дорослої й матиме втричі менший обсяг (10 мл замість 30). Педіатричну вакцину теж треба буде вводити двічі.
- 21 листопада Канада почала отримувати вакцину Pfizer-BioNTech для щеплення дітей.
- Наприкінці жовтня заступник міністра охорони здоровʼя, головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що переговори про постачання вакцини Johnson & Johnson в Україну не ведуться.