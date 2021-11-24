Канада першою у світі повністю схвалила вакцину від коронавірусу Johnson & Johnson

Канада першою в світі схвалила однодозову вакцину від коронавірусу Johnson & Johnson.

Про це повідомляється на сторінці компанії Janssen, що входить до складу J&J.

«Міністерство охорони здоровʼя Канади схвалило свою одноразову вакцину проти COVID-19 для запобігання коронавірусу для осіб віком 18 років та старших», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рішення було ухвалене за результатами досліджень, які продемонстрували, що вакцина є на 85% ефективною у запобіганні тяжкому перебігу хвороби та смерті від коронавірусу.