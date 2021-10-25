МОЗ: Україна не розглядає закупівлю вакцини Johnson & Johnson

Поставки вакцини Johnson & Johnson в Україну поки не плануються.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
«Поставки вакцини Johnson & Johnson зараз не розглядаються, переговори про її поставки зараз не ведуться», — сказав журналістам заступник міністра охорони здоровʼя, головний санітарний лікар Ігор Кузін.
Головний санлікар пояснив, що виробник вакцини «проактивно не виходить на комунікацію». «Ті механізми комунікації, які ми використовували, поки безрезультатні», — сказав він.
Вакцина Johnson & Johnson є першою вакциною від коронавірусу, яка потребує введення лише однієї дози. Також її легко транспортувати — вона може зберігатися у звичайних холодильниках до трьох місяців. Дані великих клінічних випробувань показують, що вакцина ефективна й для літніх людей. ВООЗ також заявляла, що ця вакцина ефективна проти мутацій коронавірусу.
- 25 травня в Україну завезли 500 доз вакцини Janssen. Її замовила приватна компанія для вакцинації своїх співробітників, які працюють на Алясці у сфері рибальства та повинні вакцинуватися сертифікованою у США вакциною для того, щоб їх пустили в цю країну.
- В Україні вакцину Johnson & Johnson зареєстрували 5 липня. У серпні Кузін заявляв, що Україна не закуповує вакцину Johnson & Johnson, оскільки поки компанія виробляє невелику кількість препаратів для кількох країн.