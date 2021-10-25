Минздрав: Украина не рассматривает закупку вакцины Johnson & Johnson

Поставки вакцины Johnson & Johnson в Украину пока не планируются.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Поставки вакцины Johnson&Johnson сейчас не рассматриваются и переговоры о поставках сейчас не ведутся», — сказал журналистам заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин.

Кузин пояснил, что производитель вакцины «проактивно не выходит на коммуникацию». «Те механизмы коммуникации, которые мы использовали, пока безрезультатны», — сказал он.