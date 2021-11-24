Канада первая в мире полностью одобрила вакцину от коронавируса Johnson & Johnson

Канада первая в мире одобрила однодозовую вакцину от коронавируса Johnson & Johnson.

Об этом сообщается на странице компании Janssen, входящей в состав J&J.

«Министерство здравоохранения Канады одобрило свою одноразовую вакцину против COVID-19 для предотвращения коронавируса у лиц 18 лет и старше», — говорится в сообщении.

Как отмечается, решение было принято по результатам исследований, которые продемонстрировали, что вакцина на 85% эффективна в предотвращении тяжелого течения болезни и смерти от коронавируса.