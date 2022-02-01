Голова МЗС Кулеба розповів деталі альянсу Лондон — Варшава — Київ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкрив деталі малого альянсу між Україною, Польщею і Великою Британією, підготовку якого сьогодні, 1 лютого, підтвердив президент Володимир Зеленський.

Про це він написав у своєму Facebook.

Кулеба зазначив, що з ініціативою створити альянс виступила Україна ще у жовтні 2021 року. Її активно підтримали голови польського і британського МЗС, після чого кожна країна почала рівноцінно робити свій внесок у розвиток формату співпраці.

Новий малий альянс, за словами міністра, є частиною стратегії зовнішньої політики України.

«Суть в тому, що ми не можемо чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами ЄС і НАТО. Вони потрібні нам вже сьогодні. Тому ми вже сьогодні досягаємо практичного зміцнення, гуртуючи дружні та близькі за духом країни у малі альянси. Так зʼявилися «Люблінський трикутник» з Польщею і Литвою, Квадрига з Туреччиною, «Асоційоване тріо» з Грузією і Молдовою», — зазначив Кулеба.

Новий формат покликаний насамперед зміцнити безпеку конкретними діями, аби адекватно протистояти викликам із боку Росії. Також альянс допоможе розвивати торгівлю, енергетику, галузі та залучати інвестиції.

«Планувалося, що перше офіційне оголошення про створення нового формату буде зроблене Міністерствами закордонних справ трьох країн завтра [2 лютого] в рамках візиту нашої британської колеги до Києва. На жаль, вона захворіла на ковід і ми переносимо це оголошення на пізніше», — додав Кулеба.