В Україну цього тижня приїдуть премʼєр-міністри Великої Британії, Польщі, Нідерландів і лідер Туреччини

В Україну цього тижня приїдуть премʼєр-міністри Великої Британії (1 лютого), Польщі і Нідерландів, а також президент Туреччини (3 лютого).

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Інтерфакс-Україна.

«Буквально днями у нас у Києві будуть одночасно прем'єр-міністри Великої Британії, Польщі, Нідерландів. Постійно прибувають міністри закордонних справ. Мій грецький колега вже в Україні, мій колега з Нідерландів — вже практично на шляху», — сказав він.

Кулеба додав, що голови дипломатій низки європейських країн перебуватимуть в Україні і наступного тижня. З візитом прибудуть міністри закордонних справ Німеччини і Франції.

За даними «ВВС-Україна», приїзд британського і польського премʼєрів може закінчитися оголошенням про створення тристороннього союзу з Україною. На політичній карті світу може зʼявитися новий альянс, головними завданнями якого має стати протидія російській загрозі і безпека Європи.

Раніше британські аналітики опублікували карту осі Лондон — Варшава — Київ.

Про намір створити союз британська міністерка закордонних справ Елізабет Трасс оголосила ще 21 січня в Австралії.