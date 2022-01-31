В Украину на этой неделе приедут премьер-министры Великобритании, Польши, Нидерландов и лидер Турции

В Украину на этой неделе приедут премьер-министры Великобритании (1 февраля), Польши и Нидерландов, а также президент Турции (3 февраля).

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина.

«Буквально на днях у нас в Киеве будут одновременно премьер-министры Великобритании, Польши, Нидерландов. Постоянно прибывают министры иностранных дел. Мой греческий коллега уже в Украине, мой коллега из Нидерландов — уже практически на пути», — сказал он.

Кулеба добавил, что главы дипломатий ряда европейских стран будут находиться в Украине и на следующей неделе. С визитом прибудут министры иностранных дел Германии и Франции.

По данным «ВВС-Украина», приезд британского и польского премьеров может закончиться объявлением о создании трехстороннего союза с Украиной. На политической карте мира может появиться новый альянс, главными задачами которого должно стать противодействие российской угрозе и безопасность Европы.

Ранее британские аналитики опубликовали карту оси Лондон — Варшава — Киев.

О намерении создать союз британский министр иностранных дел Элизабет Трасс объявила еще 21 января в Австралии.