Зеленський взяв участь у перших переговорах «Люблінського трикутника». Сторони схвалили спільну заяву

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у перших переговорах у форматі «Люблінського трикутника» та провів розмову з президентами Литви Гітанасом Науседою та Польщі Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє пресслужба президента України.

Під час розмови глави держав обговорили та позитивно оцінили стан і динаміку міждержавних відносин, підняли тему ситуації на кордоні з Білоруссю та нарощення Росією військ біля кордону України.

Окремо учасники розмови обговорили кроки, які Україна робить та має намір зробити для активізації процесу мирного врегулювання.