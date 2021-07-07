Країни «Люблінського трикутника» підписали нові документи — про Україну і НАТО та європейську спадщину

Міністри закордонних справ країн «Люблінського трикутника» підтримали членство України в ЄС і НАТО. Глави дипломатій України, Литви та Польщі підписали два спільні документи.

Про це йдеться на сайті МЗС.

«Сьогодні ми підписали і ухвалили важливі документи «Люблінського трикутника». Вони відображають спільне європейське минуле, спільну протидію сучасним викликам і спільне майбутнє України в ЄС і НАТО разом із Польщею та Литвою. «Люблінський трикутник» зміцнюється, наповнюється практичними механізмами взаємодії та набуває нової ваги. Фактично ми пропонуємо альтернативу «руському миру» в нашому регіоні», — заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Окремою темою розмови стала подальша інтеграція України до НАТО згідно з рішеннями Бухарестського саміту 2008 року та Брюссельського саміту 2021 року. Литва та Польща виступили за надання Україні чіткого розуміння подальших кроків задля отримання членства в Альянсі.

Декларація про європейську спадщину та культурні цінності визнає Конституцію Пилипа Орлика як невід’ємну частину спільної культурно-правової спадщини України, Литви та Польщі. Документ також підтверджує європейську перспективу України, засуджує російську агресію, тимчасову окупацію українських територій та деструктивні дії Росії в Чорному морі.