Страны «Люблинского треугольника» подписали новые документы — об Украине и НАТО и европейском наследии

Министры иностранных дел стран «Люблинского треугольника» поддержали членство Украины в ЕС и НАТО. Главы дипломатий Украины, Литвы и Польши подписали два совместных документа.

Об этом говорится на сайте МИД.

«Сегодня мы подписали и приняли важные документы «Люблинского треугольника». Они отражают общее европейское прошлое, совместное противодействие современным вызовам и общее будущее Украины в ЕС и НАТО вместе с Польшей и Литвой. «Люблинский треугольник» укрепляется, наполняется практическими механизмами взаимодействия и приобретает новый вес. Фактически мы предлагаем альтернативу «русскому миру» в нашем регионе», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Отдельной темой разговора стала дальнейшая интеграция Украины в НАТО согласно решениям Бухарестского саммита 2008 года и Брюссельского саммита 2021 года. Литва и Польша выступили за предоставление Украине четкого понимания дальнейших шагов для получения членства в Альянсе.

Декларация о европейском наследии и культурных ценностях признает Конституцию Пилипа Орлика неотъемлемой частью общего культурно-правового наследия Украины, Литвы и Польши. Документ также подтверждает европейскую перспективу Украины, осуждает российскую агрессию, временную оккупацию украинских территорий и деструктивные действия России в Черном море.