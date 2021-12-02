Зеленский принял участие в первых переговорах «Люблинского треугольника». Стороны одобрили совместное заявление

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в первых переговорах в формате «Люблинского треугольника» и провел разговор с президентами Литвы Гитанасом Науседой и Польши Анджеем Дудой.
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
В ходе беседы главы государств обсудили и положительно оценили состояние и динамику межгосударственных отношений, подняли тему ситуации на границе с Беларусью и наращивание Россией войск на границе Украины.
Отдельно участники разговора обсудили шаги, которые Украина предпринимает и намерена предпринять для активизации процесса мирного урегулирования.
По результатам переговоров президенты Украины, Литвы и Польши одобрили совместное заявление. В ней президенты Украины, Литвы и Польши призвали международное сообщество усилить санкции против Российской Федерации из-за ее продолжающейся агрессии против Украины и еще раз призвали Кремль к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границ Украины и с ее временно оккупированных территорий.
Зеленский отметил, что переговоры символически прошли в дни 30-летия признания Польшей и Литвой независимости Украины.
- «Люблинский треугольник» — это новый формат сотрудничества Украины, Польши и Литвы. Министры трех стран договорились о работе над проектами, в частности для противодействия российской дезинформации. Кроме того, министр иностранных дел Кулеба объяснил, что Литва и Польша будут поддерживать Украину в европейской и евроатлантической интеграции.