Зеленский принял участие в первых переговорах «Люблинского треугольника». Стороны одобрили совместное заявление

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в первых переговорах в формате «Люблинского треугольника» и провел разговор с президентами Литвы Гитанасом Науседой и Польши Анджеем Дудой.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В ходе беседы главы государств обсудили и положительно оценили состояние и динамику межгосударственных отношений, подняли тему ситуации на границе с Беларусью и наращивание Россией войск на границе Украины.

Отдельно участники разговора обсудили шаги, которые Украина предпринимает и намерена предпринять для активизации процесса мирного урегулирования.