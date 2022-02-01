Глава МИД Кулеба рассказал детали альянса Лондон — Варшава — Киев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл детали малого альянса между Украиной, Польшей и Великобританией, подготовку которого сегодня, 1 февраля, подтвердил президент Владимир Зеленский.

Об этом он написал в своем Facebook.

Кулеба отметил, что с инициативой создать альянс выступила Украина еще в октябре 2021 года. Ее активно поддержали главы польского и британского МИД, после чего каждая страна начала равноценно вносить свой вклад в развитие формата сотрудничества.

Новый малый альянс, по словам министра — это часть стратегии внешней политики Украины.

«Суть в том, что мы не можем ждать безопасности и процветания где-нибудь в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, сплачивая дружеские и близкие по духу страны в малые альянсы. Так появились «Люблинский треугольник» с Польшей и Литвой, Квадрига с Турцией, «Ассоциированное трио» с Грузией и Молдовой», — отметил Кулеба.

Новый формат призван в первую очередь укрепить безопасность конкретними действиями, чтобы адекватно противостоять вызовам со стороны России. Также альянс поможет развивать торговлю, энергетику, отрасли и привлекать инвестиции.

«Планировалось, что первое официальное объявление о создании нового формата будет сделано Министерствами иностранных дел трех стран завтра [2 февраля] в рамках визита нашей британской коллеги в Киев. К сожалению, она заболела ководом и мы переносим это объявление на позже», — добавил Кулеба.