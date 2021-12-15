В Брюсселе подписали декларацию о признании европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы

Лидеры Европейского Союза приняли совместную декларацию «Восстановление, устойчивость и реформы» (Recovery, Resilience and Reform), подтвердив права Украины, Грузии и Молдовы на вступление в Евросоюз.

Соответствующий документ был подписан во время саммита «Восточного партнерства» 15 декабря.

«Мы признаем европейские устремления и европейский выбор заинтересованных партнеров, как указано в соглашениях об ассоциации», — говорится в декларации.

Также лидеры ЕС поздравили страны с достигнутым прогрессом и призвали к полному выполнению соглашений об ассоциации и углубленных и всеобъемлющих зонах свободной торговли.

«Эффективное выполнение соглашений об ассоциации и об углубленных и всеобъемлющих зонах свободной торговли, связанных с более широким процессом сближения нормативов соответствующими необходимыми реформами, способствует созданию условий для улучшения экономических и торговых отношений с ЕС, ведущих к дальнейшей постепенной экономической интеграции во внутренний рынок Союза, как это предусмотрено соглашениями об ассоциации», — заявили в Евросоюзе.

В то же время лидеры ЕС заверили, что каждая страна может сама выбирать уровень амбиций и целей, к которым она стремится в своих отношениях с Европейским Союзом.

Со своей стороны, главы государств / правительств «Ассоциированного трио» — Грузии, Молдовы и Украины — приветствовали декларацию и подтвердили приверженность стратегической, амбициозной и дальновидной политике «Восточного партнерства», а также согласились продолжать продвигать реформы.

В то же время «Ассоциированное трио» отметило «постоянную дестабилизацию и нарушение принципов международного права во многих частях региона «Восточного партнерства», что представляет «серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности в Европе», а также призвало лидеров ЕС рассмотреть эти вопросы на заседании Европейского Совета 16 декабря 2021 года.

Кроме того, «Ассоциированное трио» напомнило, что попытки аннексии Россией и незаконная оккупация территорий Грузии, ее агрессия на востоке Украины и временная оккупация Крыма, а также нерешенный конфликт в Приднестровском регионе Республики Молдова представляют серьезную угрозу для региона и Европы в целом.

«Мы снова решительно осудили явное нарушение суверенитета и территориальной целостности ряда государств «Восточного партнерства», включая разжигание и поддержку конфликтов, использование дезинформации и кибератак, усиление милитаризации региона, нарушение прав человека или проведение выборов на временно оккупированных территориях», — добавили представители инициативы.