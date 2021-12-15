Словения стала седьмой страной, подписавшей декларацию о признании права Украины на вступление в Евросоюз

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Янез Янша подписали декларацию о поддержке европейской перспективы Украины.
Как сообщили в Офисе главы государства, документ подписали во время саммита Восточного партнерства 15 декабря.
Этот документ определяет приоритетные направления сотрудничества между странами в рамках стратегического курса на получение Украиной полноправного членства в Евросоюзе.
Словения заверила, что будет поддерживать соответствующие усилия Украины, в частности по дальнейшим реформам, связанным с децентрализацией.
Зеленский и Янша обсудили перспективные инвестиционные проекты в Украине и Словении.
- 8 декабря Хорватия стала шестой страной, подписавшей декларацию о признании права Украины на вступление в Европейский Союз.
- Ранее декларацию о признании европейской перспективы Украины подписали Литва, Латвия, Польша, Эстония и Словакия.