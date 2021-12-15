Словенія стала сьомою країною, яка підписала декларацію про визнання права України на вступ до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Словенії Янез Янша підписали декларацію про підтримку європейської перспективи України.
Як повідомили в Офісі глави держави, документ був підписаний під час саміту Східного партнерства 15 грудня.
Цей документ визначає пріоритетні напрями співпраці між країнами в межах стратегічного курсу на набуття Україною повноправного членства у Євросоюзі.
Словенія запевнила, що підтримуватиме відповідні зусилля України, зокрема щодо подальших реформ з децентралізації.
Окрім цього, Зеленський та Янша обговорили перспективні інвестиційні проєкти в Україні та Словенії.
- 8 грудня Хорватія стала шостою країною, яка підписала декларацію про визнання права України на вступ до Європейського Союзу.
- Раніше декларацію про визнання європейської перспективи України підписали Литва, Латвія, Польща, Естонія та Словаччина.