Партія Саакашвілі припиняє бойкот грузинського парламенту

Грузинська партія експрезидента Міхеіла Саакашвілі «Єдиний національний рух» вирішила припинити бойкот грузинського парламенту. Депутати візьмуть участь у весняній сесії.

Про це пишуть «Новости Грузия».

«Не тільки у фракції, а й усередині партії точилася гостра дискусія з усіма групами, які роками боролися за зміну політичної ситуації, що склалася. На зустрічі в суботу ми вирішили, що фракція «Єдиний національний рух — Сила в єдності» візьме участь у весняній сесії парламенту та припинить бойкот», — заявила одна із лідерок партії Хатія Деканоїдзе.

За її словами, партія планує провести «дуже активний політичний сезон». У центрі уваги опозиції опиняться «принципові питання», зокрема справа Саакашвілі та «нелюдське» ставлення до нього у в’язниці.