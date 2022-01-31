Партія Саакашвілі припиняє бойкот грузинського парламенту

Грузинська партія експрезидента Міхеіла Саакашвілі «Єдиний національний рух» вирішила припинити бойкот грузинського парламенту. Депутати візьмуть участь у весняній сесії.
Про це пишуть «Новости Грузия».
«Не тільки у фракції, а й усередині партії точилася гостра дискусія з усіма групами, які роками боролися за зміну політичної ситуації, що склалася. На зустрічі в суботу ми вирішили, що фракція «Єдиний національний рух — Сила в єдності» візьме участь у весняній сесії парламенту та припинить бойкот», — заявила одна із лідерок партії Хатія Деканоїдзе.
За її словами, партія планує провести «дуже активний політичний сезон». У центрі уваги опозиції опиняться «принципові питання», зокрема справа Саакашвілі та «нелюдське» ставлення до нього у в’язниці.
- 30 жовтня 2020 року у Грузії відбулися парламентські вибори. Лідером стала провладна партія «Грузинська мрія» з результатом понад 48%, у блоку Саакашвілі — удвічі менше. Водночас ще 30 мандатів отримали депутати в мажоритарних округах.
- Після цього альянс грузинських опозиційних партій, незгодних з офіційними результатами виборів, заявив про бойкот роботи парламенту. Опозиція відмовлялася визнавати результати та планувала щоденні протести аж до того часу, коли будуть призначені перевибори.