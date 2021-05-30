Партія Саакашвілі увійде до складу парламенту Грузії після семи місяців бойкоту. Але не підписуватиме угоди про вихід з політичної кризи

Найбільша опозиційна партія Грузії «Єдиний національний рух», заснована експрезидентом Міхеїлом Саакашвілі, припиняє бойкот парламенту.

Про це заявив під час брифінгу голова партії Никанор Мелія, повідомляється на порталі «Новости-Грузия».

«Ми будемо боротися з ним [лідером провладної партії «Грузинська мрія» Бідзіною Іванішвілі] всюди, чи то в залі засідань парламенту, комітетах, залах Верховної ради Аджарії», — сказав він.

Водночас «Єдиний національний рух» відмовився приєднатися до угоди «Майбутній шлях Грузії», ініціатором якої був голова Євроради Шарль Мішель.

«Ми вирішили не підписувати документ, запропонований європейськими посередниками. Звичайно ж, з інших питань ми будемо повністю залучені до виконання законодавчих питань від самого початку, і ми будемо боротися разом з іншими опозиційними партіями», — наголосив Мелія.

Причиною відмови від підписання документа політик назвав те, що один із пунктів «категорично неприйнятний» для партії. Він не уточнив, який саме пункт. Найімовірніше, йдеться про амністію у справі щодо протестів у червні 2019 року.