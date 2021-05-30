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Партія Саакашвілі увійде до складу парламенту Грузії після семи місяців бойкоту. Але не підписуватиме угоди про вихід з політичної кризи

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:
Партія Саакашвілі увійде до складу парламенту Грузії після семи місяців бойкоту. Але не підписуватиме угоди про вихід з політичної кризи

Парламент Грузії

Найбільша опозиційна партія Грузії «Єдиний національний рух», заснована експрезидентом Міхеїлом Саакашвілі, припиняє бойкот парламенту.

Про це заявив під час брифінгу голова партії Никанор Мелія, повідомляється на порталі «Новости-Грузия».

«Ми будемо боротися з ним [лідером провладної партії «Грузинська мрія» Бідзіною Іванішвілі] всюди, чи то в залі засідань парламенту, комітетах, залах Верховної ради Аджарії», — сказав він.

Водночас «Єдиний національний рух» відмовився приєднатися до угоди «Майбутній шлях Грузії», ініціатором якої був голова Євроради Шарль Мішель.

«Ми вирішили не підписувати документ, запропонований європейськими посередниками. Звичайно ж, з інших питань ми будемо повністю залучені до виконання законодавчих питань від самого початку, і ми будемо боротися разом з іншими опозиційними партіями», — наголосив Мелія.

Причиною відмови від підписання документа політик назвав те, що один із пунктів «категорично неприйнятний» для партії. Він не уточнив, який саме пункт. Найімовірніше, йдеться про амністію у справі щодо протестів у червні 2019 року.

  • 30 жовтня у Грузії відбулися парламентські вибори. Лідером стала провладна партія «Грузинська мрія» з результатом у понад 48%, у блоку Саакашвілі — удвічі менше. Водночас ще 30 мандатів отримали депутати в мажоритарних округах.
  • Після цього альянс грузинських опозиційних партій, незгодних з офіційними результатами виборів, заявив про бойкот роботи парламенту. Вони відмовлялися визнавати результати та планували щоденні протести аж до того моменту, коли будуть призначені перевибори.
  • Врешті 19 квітня парламентські партії у Грузії підписали угоду про врегулювання політичної кризи. Посередником у цьому був Європейський Союз. Відповідно до домовленостей, «Грузинська мрія» на місцевих виборах восени 2021 року має набрати щонайменше 43% голосів — інакше у 2022 році оголосять про проведення дострокових парламентських виборів. Натомість усі інші партії зобов’язуються припинити бойкот парламенту.