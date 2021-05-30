Партия Саакашвили войдет в состав парламента Грузии после семи месяцев бойкота. Но соглашение о выходе из политического кризиса не подпишет

Самая крупная оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение», основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили, прекращает бойкот парламента.
Об этом заявил во время брифинга глава партии Никанор Мелия, сообщается на портале «Новости-Грузия».
«Мы будем бороться с ним [лидером правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили] везде, будь то зал заседаний парламента, комитеты, залы Верховной Рады Аджарии», — сказал он.
В то же время «Единое национальное движение» отказалось присоединиться к соглашению «Будущий путь Грузии», инициатором которого был глава Евросовета Шарль Мишель.
«Мы решили не подписывать документ, предложенный европейскими посредниками. Конечно же, по другим вопросам мы будем полностью вовлечены в решение законодательных вопросов с самого начала, и мы будем бороться вместе с другими оппозиционными партиями», — отметил Мелия.
Причиной отказа от подписания документа политик назвал «категорически неприемлемый» для партии один из пунктов. Он не уточнил, какой именно пункт. Скорее всего, речь идет об амнистии по делу о протестах в июне 2019 года.
- 30 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Лидером стала правящая партия «Грузинская мечта» с результатом более 48%, у блока Саакашвили — вдвое меньше. В то же время еще 30 мандатов получили депутаты в мажоритарных округах.
- После этого альянс грузинских оппозиционных партий, несогласных с официальными результатами выборов, заявил о бойкоте работы парламента. Они отказывались признавать результаты и планировали ежедневные протесты вплоть до того момента, когда будут назначены перевыборы.
- В конце концов 19 апреля парламентские партии в Грузии подписали соглашение об урегулировании политического кризиса. Посредником в этом был Европейский Союз. Согласно договоренностям, «Грузинская мечта» на местных выборах осенью 2021 года должна набрать не менее 43% голосов — иначе в 2022 году объявят о проведении досрочных парламентских выборов. Все остальные партии обязались прекратить бойкот парламента.