Партии в Грузии подписали соглашение о выходе из политического кризиса

В Грузии парламентские партии подписали соглашение об урегулировании политического кризиса. Посредником выступил Европейский Союз.
Об этом в своем Twitter написал глава Европейского Совета Шарль Мишель, который и был автором соглашения.
Официальное подписание документа происходило в резиденции грузинского президента. Мишель участвовал по видеосвязи.
Соглашение подписали спикер парламента Арчил Талаквадзе, правящая партия «Грузинская мечта», а также политсилы «Лело», «Граждане», «Гирчи», «Гирчи — Больше свободы», «Стратегия Агмашенебели» и Республиканская партия. В то же время крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение», которую основал экс-спрезидент Михеил Саакашвили, отказалась его подписывать.
Согласно плану, который предложили в ЕС, власти должны выпустить из тюрьмы одного из лидеров оппозиции — Нику Мелия, и совладельца телеканала «Мтавари» Георгия Руруа. Также власти должны провести реформы в сфере правосудия, изменить избирательное законодательство и полномочия парламента.
Правящая партия «Грузинская мечта» на местных выборах осенью 2021 года должна набрать не менее 43% голосов — иначе в 2022 году объявят о проведении досрочных парламентских выборов. Зато все остальные партии обязуются прекратить бойкот парламента.
- 30 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Лидером стала правящая партия «Грузинская мечта» с результатом более 48%, у блока Саакашвили — вдвое меньше. В то же время еще 30 мандатов получили депутаты в мажоритарных округах.
- Альянс грузинских оппозиционных партий, несогласных с официальными результатами выборов, заявил о бойкоте работы парламента. Они отказываются признавать результаты и планируют ежедневные протесты вплоть до того момента, когда будут назначены перевыборы. Как митингующие, так и омбудсмен страны заявляют о многочисленных нарушениях во время избирательного процесса.