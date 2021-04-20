Партии в Грузии подписали соглашение о выходе из политического кризиса

В Грузии парламентские партии подписали соглашение об урегулировании политического кризиса. Посредником выступил Европейский Союз.

Об этом в своем Twitter написал глава Европейского Совета Шарль Мишель, который и был автором соглашения.

Официальное подписание документа происходило в резиденции грузинского президента. Мишель участвовал по видеосвязи.

Соглашение подписали спикер парламента Арчил Талаквадзе, правящая партия «Грузинская мечта», а также политсилы «Лело», «Граждане», «Гирчи», «Гирчи — Больше свободы», «Стратегия Агмашенебели» и Республиканская партия. В то же время крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение», которую основал экс-спрезидент Михеил Саакашвили, отказалась его подписывать.

Согласно плану, который предложили в ЕС, власти должны выпустить из тюрьмы одного из лидеров оппозиции — Нику Мелия, и совладельца телеканала «Мтавари» Георгия Руруа. Также власти должны провести реформы в сфере правосудия, изменить избирательное законодательство и полномочия парламента.

Правящая партия «Грузинская мечта» на местных выборах осенью 2021 года должна набрать не менее 43% голосов — иначе в 2022 году объявят о проведении досрочных парламентских выборов. Зато все остальные партии обязуются прекратить бойкот парламента.