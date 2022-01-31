Партия Саакашвили прекращает бойкот грузинского парламента

Грузинская партия экс-президента Михеила Саакашвили «Единое национальное движение» решила прекратить бойкот грузинского парламента. Депутаты примут участие в весенней сессии.
Об этом пишут «Новости Грузия».
«Не только во фракции, но и внутри партии шла острая дискуссия со всеми группами, которые годами боролись за изменение сложившейся политической ситуации. На встрече в субботу мы решили, что фракция «Единое национальное движение — Сила в единстве» примет участие в весенней сессии парламента и прекратит бойкот», — заявила одна из лидеров партии Хатия Деканоидзе.
По ее словам, партия планирует провести «очень активный политический сезон». В центре внимания оппозиции окажутся «принципиальные вопросы», в частности дело Саакашвили и «бесчеловечное» отношение к нему в тюрьме.
- 30 октября 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы. Лидером стала провластная партия «Грузинская мечта» с результатом более 48%, у блока Саакашвили — вдвое меньше. В то же время еще 30 мандатов получили депутаты в мажоритарных округах.
- После этого альянс грузинских оппозиционных партий, несогласных с официальными результатами выборов, заявил о бойкоте работы парламента. Оппозиция отказывалась признавать результаты и планировала ежедневные протесты вплоть до того, как будут назначены перевыборы.