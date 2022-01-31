Партия Саакашвили прекращает бойкот грузинского парламента

Грузинская партия экс-президента Михеила Саакашвили «Единое национальное движение» решила прекратить бойкот грузинского парламента. Депутаты примут участие в весенней сессии.

Об этом пишут «Новости Грузия».

«Не только во фракции, но и внутри партии шла острая дискуссия со всеми группами, которые годами боролись за изменение сложившейся политической ситуации. На встрече в субботу мы решили, что фракция «Единое национальное движение — Сила в единстве» примет участие в весенней сессии парламента и прекратит бойкот», — заявила одна из лидеров партии Хатия Деканоидзе.

По ее словам, партия планирует провести «очень активный политический сезон». В центре внимания оппозиции окажутся «принципиальные вопросы», в частности дело Саакашвили и «бесчеловечное» отношение к нему в тюрьме.