Невакцинованих медиків, комунальників та чиновників відсторонять від роботи — набув чинності наказ МОЗ

В Україні від 31 січня 2022 року набуває чинності наказ Міністерства охорони здоровʼя, який зобовʼязує комунальників, медиків та урядовців всіх рівнів щепитися проти коронавірусу.

Якщо працівник не вакцинується, його відсторонять від роботи без збереження заробітної плати, ідеться в указі МОЗ.

Ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби та медичний висновок, який це підтверджує.

Ідеться про імунізацію працівників: