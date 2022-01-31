В Україні виявили понад 20 тисяч нових хворих на ковід. Найбільше у Львівській області — 2 934

В Україні за останню добу, 30 січня, медики виявили 22 026 нових випадків коронавірусної хвороби (зокрема 2 865 дітей та 337 медпрацівників). Від ускладнень захворювання померли 78 пацієнтів, а напередодні — 94.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, наводячи дані про кількість нових хворих у регіонах:

Київ — 1 026;

Вінницька область — 1 070;

Волинська область — 420;

Дніпропетровська область — 781;

Донецька область — 584;

Житомирська область — 1576;

Закарпатська область — 684;

Запорізька область — 142;

Івано-Франківська область — 1 006;

Київська область — 591;

Кіровоградська область — 233;

Луганська область — 130;

Львівська область — 2 934;

Миколаївська область — 537;

Одеська область — 1 412;

Полтавська область — 291;

Рівненська область — 823;

Сумська область — 1 331;

Тернопільська область — 1 124;

Харківська область — 1 294;

Херсонська область — 452;

Хмельницька область — 2 092;

Черкаська область — 432;

Чернівецька область — 870;

Чернігівська область — 191.

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 4,06 мільйона випадків COVID-19. При цьому 100 203 людини померли від ускладнень хвороби, а 3,6 мільйона громадян одужали.

Також за минулу добу медики вакцинували 20 983 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплені 15 324 675 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 14 619 487. Ще 16 695 людей отримали додаткову дозу, а 339 726 — бустерну.