В Україні виявили понад 20 тисяч нових хворих на ковід. Найбільше у Львівській області — 2 934

В Україні за останню добу, 30 січня, медики виявили 22 026 нових випадків коронавірусної хвороби (зокрема 2 865 дітей та 337 медпрацівників). Від ускладнень захворювання померли 78 пацієнтів, а напередодні — 94.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, наводячи дані про кількість нових хворих у регіонах:
- Київ — 1 026;
- Вінницька область — 1 070;
- Волинська область — 420;
- Дніпропетровська область — 781;
- Донецька область — 584;
- Житомирська область — 1576;
- Закарпатська область — 684;
- Запорізька область — 142;
- Івано-Франківська область — 1 006;
- Київська область — 591;
- Кіровоградська область — 233;
- Луганська область — 130;
- Львівська область — 2 934;
- Миколаївська область — 537;
- Одеська область — 1 412;
- Полтавська область — 291;
- Рівненська область — 823;
- Сумська область — 1 331;
- Тернопільська область — 1 124;
- Харківська область — 1 294;
- Херсонська область — 452;
- Хмельницька область — 2 092;
- Черкаська область — 432;
- Чернівецька область — 870;
- Чернігівська область — 191.
Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 4,06 мільйона випадків COVID-19. При цьому 100 203 людини померли від ускладнень хвороби, а 3,6 мільйона громадян одужали.
Також за минулу добу медики вакцинували 20 983 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплені 15 324 675 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 14 619 487. Ще 16 695 людей отримали додаткову дозу, а 339 726 — бустерну.
- Наразі 16 областей України перебувають у «помаранчевій» зоні карантину — це Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області. Рівненська та Івано-Франківська області перебувають у «червоній» зоні, а усі інші регіони — у «жовтій». Адаптивний карантин в Україні триватиме до 31 березня 2022 року.