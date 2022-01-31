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В Україні виявили понад 20 тисяч нових хворих на ковід. Найбільше у Львівській області — 2 934

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

В Україні за останню добу, 30 січня, медики виявили 22 026 нових випадків коронавірусної хвороби (зокрема 2 865 дітей та 337 медпрацівників). Від ускладнень захворювання померли 78 пацієнтів, а напередодні — 94.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, наводячи дані про кількість нових хворих у регіонах:

  • Київ — 1 026;
  • Вінницька область — 1 070;
  • Волинська область — 420;
  • Дніпропетровська область — 781;
  • Донецька область — 584;
  • Житомирська область — 1576;
  • Закарпатська область — 684;
  • Запорізька область — 142;
  • Івано-Франківська область — 1 006;
  • Київська область — 591;
  • Кіровоградська область — 233;
  • Луганська область — 130;
  • Львівська область — 2 934;
  • Миколаївська область — 537;
  • Одеська область — 1 412;
  • Полтавська область — 291;
  • Рівненська область — 823;
  • Сумська область — 1 331;
  • Тернопільська область — 1 124;
  • Харківська область — 1 294;
  • Херсонська область — 452;
  • Хмельницька область — 2 092;
  • Черкаська область — 432;
  • Чернівецька область — 870;
  • Чернігівська область — 191.

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 4,06 мільйона випадків COVID-19. При цьому 100 203 людини померли від ускладнень хвороби, а 3,6 мільйона громадян одужали.

Також за минулу добу медики вакцинували 20 983 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплені 15 324 675 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 14 619 487. Ще 16 695 людей отримали додаткову дозу, а 339 726 — бустерну.

  • Наразі 16 областей України перебувають у «помаранчевій» зоні карантину — це Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області. Рівненська та Івано-Франківська області перебувають у «червоній» зоні, а усі інші регіони — у «жовтій». Адаптивний карантин в Україні триватиме до 31 березня 2022 року.