В Украине выявили более 20 тысяч новых заболевших ковидом. Больше всего во Львовской области — 2 934

В Украине за последние сутки, 30 января, медики выявили 22 026 новых случаев коронавирусной болезни (в том числе у 2 865 детей и 337 медработников). От осложнений заболевания умерли 78 пациентов, а накануне — 94.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, приводя данные о количестве новых заболевших в регионах:
- Киев — 1 026;
- Винницкая область — 1 070;
- Волынская область — 420;
- Днепропетровская область — 781;
- Донецкая область — 584;
- Житомирская область — 1 576;
- Закарпатская область — 684;
- Запорожская область — 142;
- Ивано-Франковская область — 1 006;
- Киевская область — 591;
- Кировоградская область — 233;
- Луганская область — 130;
- Львовская область — 2 934;
- Николаевская область — 537;
- Одесская область — 1 412;
- Полтавская область — 291;
- Ровенская область — 823;
- Сумская область — 1 331;
- Тернопольская область — 1 124;
- Харьковская область — 1 294;
- Херсонская область — 452;
- Хмельницкая область — 2 092;
- Черкасская область — 432;
- Черновицкая область — 870;
- Черниговская область — 191.
Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 4,06 миллиона случаев COVID-19. При этом 100 203 человека скончались от осложнений болезни, а 3,6 миллиона граждан выздоровели.
Также за минувшие сутки медики вакцинировали 20 983 человека. Всего с начала вакцинальной кампании привиты 15 324 675 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 14 619 487. Еще 16 695 человек получили дополнительную дозу, а 339 726 — бустерную.
- В настоящее время 16 областей Украины находятся в «оранжевой» зоне карантина — Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области. Ровенская и Ивано-Франковская области находятся в «красной» зоне, а все остальные регионы – в «желтой». Адаптивный карантин в Украине продлится до 31 марта 2022 года.