В Украине выявили более 20 тысяч новых заболевших ковидом. Больше всего во Львовской области — 2 934

В Украине за последние сутки, 30 января, медики выявили 22 026 новых случаев коронавирусной болезни (в том числе у 2 865 детей и 337 медработников). От осложнений заболевания умерли 78 пациентов, а накануне — 94.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, приводя данные о количестве новых заболевших в регионах:

Киев — 1 026;

Винницкая область — 1 070;

Волынская область — 420;

Днепропетровская область — 781;

Донецкая область — 584;

Житомирская область — 1 576;

Закарпатская область — 684;

Запорожская область — 142;

Ивано-Франковская область — 1 006;

Киевская область — 591;

Кировоградская область — 233;

Луганская область — 130;

Львовская область — 2 934;

Николаевская область — 537;

Одесская область — 1 412;

Полтавская область — 291;

Ровенская область — 823;

Сумская область — 1 331;

Тернопольская область — 1 124;

Харьковская область — 1 294;

Херсонская область — 452;

Хмельницкая область — 2 092;

Черкасская область — 432;

Черновицкая область — 870;

Черниговская область — 191.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 4,06 миллиона случаев COVID-19. При этом 100 203 человека скончались от осложнений болезни, а 3,6 миллиона граждан выздоровели.

Также за минувшие сутки медики вакцинировали 20 983 человека. Всего с начала вакцинальной кампании привиты 15 324 675 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 14 619 487. Еще 16 695 человек получили дополнительную дозу, а 339 726 — бустерную.