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В Украине выявили более 20 тысяч новых заболевших ковидом. Больше всего во Львовской области — 2 934

Автор:
София Телишевская
Дата:

В Украине за последние сутки, 30 января, медики выявили 22 026 новых случаев коронавирусной болезни (в том числе у 2 865 детей и 337 медработников). От осложнений заболевания умерли 78 пациентов, а накануне — 94.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, приводя данные о количестве новых заболевших в регионах:

  • Киев — 1 026;
  • Винницкая область — 1 070;
  • Волынская область — 420;
  • Днепропетровская область — 781;
  • Донецкая область — 584;
  • Житомирская область — 1 576;
  • Закарпатская область — 684;
  • Запорожская область — 142;
  • Ивано-Франковская область — 1 006;
  • Киевская область — 591;
  • Кировоградская область — 233;
  • Луганская область — 130;
  • Львовская область — 2 934;
  • Николаевская область — 537;
  • Одесская область — 1 412;
  • Полтавская область — 291;
  • Ровенская область — 823;
  • Сумская область — 1 331;
  • Тернопольская область — 1 124;
  • Харьковская область — 1 294;
  • Херсонская область — 452;
  • Хмельницкая область — 2 092;
  • Черкасская область — 432;
  • Черновицкая область — 870;
  • Черниговская область — 191.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 4,06 миллиона случаев COVID-19. При этом 100 203 человека скончались от осложнений болезни, а 3,6 миллиона граждан выздоровели.

Также за минувшие сутки медики вакцинировали 20 983 человека. Всего с начала вакцинальной кампании привиты 15 324 675 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 14 619 487. Еще 16 695 человек получили дополнительную дозу, а 339 726 — бустерную.

  • В настоящее время 16 областей Украины находятся в «оранжевой» зоне карантина — Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области. Ровенская и Ивано-Франковская области находятся в «красной» зоне, а все остальные регионы – в «желтой». Адаптивный карантин в Украине продлится до 31 марта 2022 года.