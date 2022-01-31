Невакцинированных медиков, коммунальщиков и чиновников отстранят от работы — вступил в силу приказ Минздрава

В Украине от 31 января 2022 года вступает в силу приказ Министерства здравоохранения, обязывающий коммунальщиков, медиков и чиновников всех уровней прививаться против коронавируса.

Если работник не вакцинируется, его отстранят от работы без сохранения заработной платы, говорится в указе Минздрава.

Это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение, которое это подтверждает.

Речь идет об иммунизации работников: