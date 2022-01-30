У Німеччині заявили, що сертифікація «Північного потоку — 2» не відбудеться до липня 2022 року

Рішення про сертифікацію газопроводу «Північний потік — 2» навряд чи буде ухвалене до кінця червня, попри створення російським «Газпромом» дочірньої компанії в Німеччині.
Про це заявив очільник Федерального мережевого агентства Німеччини Йохен Хоманн в інтервʼю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Необхідна для сертифікації компанія відповідно до німецького законодавства заснована та внесена до торгового реєстр. Але не вистачає подальших кроків. Ми очікуємо, що Nord Stream 2 подасть усі необхідні документи», — сказав він.
За словами Хоманна, регулятор зможе продовжити розгляд заявки лише після надання усіх необхідних документів.
«Якщо звернути увагу на різні [передбачені] терміни, які потім почнуть діяти, то швидко доходиш висновку, що закінчення [розгляду заявки] навряд чи буде можливим у першому півріччі [2022 року]», — зауважив очільник німецького регулятора.
- Будівництво трубопроводу «Північний потік — 2» повністю завершили 10 вересня 2021 року. По ньому Росія хоче постачати газ до Німеччини через морські території РФ, Німеччини, Фінляндії, Швеції та Данії. У грудні 2021 року «Північний потік — 2» заповнили газом — трубопровід готовий до запуску.
- Німеччина заявляла, що його запустять не раніше другого кварталу 2022 року, хоча пізніше віцеканцлер Німеччини припустив зупинку газопроводу у разі посилення загрози для України з боку Росії.