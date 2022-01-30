У Німеччині заявили, що сертифікація «Північного потоку — 2» не відбудеться до липня 2022 року

Рішення про сертифікацію газопроводу «Північний потік — 2» навряд чи буде ухвалене до кінця червня, попри створення російським «Газпромом» дочірньої компанії в Німеччині.

Про це заявив очільник Федерального мережевого агентства Німеччини Йохен Хоманн в інтервʼю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Необхідна для сертифікації компанія відповідно до німецького законодавства заснована та внесена до торгового реєстр. Але не вистачає подальших кроків. Ми очікуємо, що Nord Stream 2 подасть усі необхідні документи», — сказав він.