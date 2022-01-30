В Германии заявили, что сертификации «Северного потока — 2» не будет до июля 2022 года

Решение о сертификации газопровода «Северный поток — 2» вряд ли будет принято до конца июня, несмотря на создание российским «Газпромом» дочерней компании в Германии.

Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Необходимая для сертификации компания в соответствии с немецким законодательством основана и внесена в торговый реестр. Но не хватает дальнейших шагов. Мы ожидаем, что Nord Stream 2 представит все необходимые документы», — сказал он.