В Офісі генпрокурора не проводять повторну спецперевірку кандидатів на посаду голови САП. Через це комісія не хоче визначати переможця

В Офісі генерального прокурора не проводять повторну спецперевірку кандидатів на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Але саме необхідністю цієї перевірки комісія пояснює причину, чому вона не визначає переможця.

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит «Української правди».

У відомстві зазначили, що не отримували від комісії прохання про проведення повторної спецперевірки. Єдине прохання там отримали ще у березні 2021 року, і тоді вона була проведена стосовно всіх кандидатів.

Водночас голова комісії Катерина Коваль запевняла, що ще в грудні 2021 року надіслала таке прохання до Офісу генпрокурора і без отримання результатів спецперевірки комісія не може визначити переможця та здійснити подання на його призначення.