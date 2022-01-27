Зеленський звільнив Миколу Балана з посади командувача Нацгвардії України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Миколи Балана з посади командувача Національної гвардії України. Перед цим командувач сам виявив бажання подати у відставку через стрільбу, яка сталася у Дніпрі.

Відповідний документ опублікований на сайті президента.

«Звільнити Балана Миколу Івановича з посади командувача Національної гвардії України», — ідеться в указі.

Тимчасово обовʼязки комндувача виконуватиме Юрій Лебедь.

Звільнення відбулося на тлі інциденту, який трапився у Дніпрі. 27 січня о 03:40 на території Південного машинобудівного заводу («Південмаш») 21-річний військовий Нацгвардії Артем Рябчук розстріляв пʼятьох людей: чотирьох із караулу Нацгвардії та одну цивільну жінку, ще п’ятеро отримали поранення. Після нападу Рябчук утік з автоматом Калашникова.