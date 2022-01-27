Зеленский уволил Николая Балана с должности командующего Нацгвардией Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Николая Балана с должности командующего Национальной гвардией Украины. Перед этим командующий сам подал в отставку из-за стрельбы, произошедшей в Днепре.
Соответствующий документ опубликован на сайте президента.
«Уволить Балана Николая Ивановича с должности командующего Национальной гвардией Украины», — говорится в указе.
Увольнение произошло на фоне инцидента, случившегося в Днепре. 27 января в 03:40 на территории Южного машиностроительного завода («Южмаш») 21-летний служащий Нацгвардии Артем Рябчук расстрелял пять человек: четырех из караула Нацгвардии и одну гражданскую женщину, еще пятеро получили ранения. После нападения Рябчук скрылся с автоматом Калашникова.
- Через несколько часов парня задержали в пригороде Днепра с автоматом. Он сам сдался полиции. Министерство внутренних дел создаст комиссию, которая выяснит, как Рябчук проходил медкомиссию и его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. Госбюро расследований уже открыло производство в отношении руководства Нацгвардии из-за халатности при организации охраны важных государственных объектов.
- Артему Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям, вскоре проверят его психическое состояние.