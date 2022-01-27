Зеленский уволил Николая Балана с должности командующего Нацгвардией Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Николая Балана с должности командующего Национальной гвардией Украины. Перед этим командующий сам подал в отставку из-за стрельбы, произошедшей в Днепре.

Соответствующий документ опубликован на сайте президента.

«Уволить Балана Николая Ивановича с должности командующего Национальной гвардией Украины», — говорится в указе.

Увольнение произошло на фоне инцидента, случившегося в Днепре. 27 января в 03:40 на территории Южного машиностроительного завода («Южмаш») 21-летний служащий Нацгвардии Артем Рябчук расстрелял пять человек: четырех из караула Нацгвардии и одну гражданскую женщину, еще пятеро получили ранения. После нападения Рябчук скрылся с автоматом Калашникова.