Рада змінила черговість пленарних тижнів, щоб не йти на карантин

Верховна Рада вирішила не йти на карантин, але змінює черговість пленарних тижнів. Рішення підтримали 233 нардепи.

Про це повідомляє пресслужба Ради.

Парламент відкриє сьому сесію 1 лютого, і вже з 2 по 11 буде робота в комітетах.

Спікер Ради Руслан Стефанчук заявив, що на сьогодні на коронавірус хворі 24 депутати і 63 працівники апарату парламенту. У фракції «Слуга народу» коронавірус сьогодні підтвердили у 23 народних депутатів.