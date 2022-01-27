Рада изменила очередность пленарных недель, чтобы не идти на карантин

Верховная Рада решила не идти на карантин, но изменить очередность пленарных недель. Решение поддержали 233 нардепа.

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

Парламент откроет седьмую сессию 1 февраля и уже со 2 по 11 будет работа в комитетах.

Спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что на сегодня коронавирусом больны 24 депутата и 63 работника аппарата парламента. Во фракции «Слуга народа» коронавирус сегодня подтвердили у 23 народных депутатов.