Рада изменила очередность пленарных недель, чтобы не идти на карантин

Верховная Рада решила не идти на карантин, но изменить очередность пленарных недель. Решение поддержали 233 нардепа.
Об этом сообщает пресс-служба Рады.
Парламент откроет седьмую сессию 1 февраля и уже со 2 по 11 будет работа в комитетах.
Спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что на сегодня коронавирусом больны 24 депутата и 63 работника аппарата парламента. Во фракции «Слуга народа» коронавирус сегодня подтвердили у 23 народных депутатов.
- Ранее нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк говорил, что Рада на следующей неделе уйдет на карантин до 15 февраля.
- 19 января в Украине объявили о начале вспышки коронавируса. С тех пор в «оранжевую» зону карантина попала половина областей, а две западные оказались в «красной» зоне. В стране наблюдается резкий рост числа больных — за 26 января выявили более 32 тысяч новых больных.