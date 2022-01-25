«Думав, що це говорить російський чиновник». Прем’єр Хорватії Пленкович перепросив за слова президента про Україну та НАТО

Премʼєр-міністр Хорватії Андрій Пленкович засудив висловлювання президента Зорана Мілановича, який сказав, що «Україні не місце в НАТО», а «Революція Гідності була «державним переворотом», та попросив вибачення в України.
Про це він заявив у коментарі виданню Dnevnik.
«Прошу вибачення перед Україною, яку ми поважаємо, наразі вони окуповані», — сказав прем’єр та запевнив, що висловлювання Мілановича не мають стосунку до позиції уряду щодо України.
За словами Пленковича, політика Хорватії полягає в деескалації напруженості, запобіганні конфліктам та підтримці цілісності України.
«Це наша фундаментальна позиція. І внесок, і ми про це говоримо роками, досвіду Хорватії в процес мирної реінтеграції окупованих територій України», — запевнив прем’єр.
Окремо Пленкович прокоментував обіцянку Мілановича відкликати зі сходу Європи хорватський військовий контингент, який входить до складу сил НАТО, назвавши її «нереальною».
«Я думав, що це говорить російський чиновник. Я не знаю, кого він має на увазі, солдатів там немає. Я не помітив, щоб вони були», — зауважив він.
На думку Пленковича, президент Міланович «забруднює громадський простір».
«Ймовірно, у нього була тирада образ з серією епітетів, які вже два роки забруднюють простір, а потім багато хто це копіює і вважає це нормальним», — додав прем’єр Хорватії.
Зазначимо, Хорватія є парламентською республікою, тож президент не має великих повноважень, але є головнокомандувачем Збройних сил.
- Раніше президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Україні «не місце в НАТО» й у разі війни Росії з Україною його країна максимально дистанціюється від цього. Після цього Міністерство закордонних справ викликало посла Хорватії в Україні Аніцу Джамич та висловило «глибоке розчарування» висловлюваннями президента Мілановича.
- Пленкович та Міланович є давніми політичними опонентами, зокрема в питанні щодо України. 8 грудня 2021 року Хорватія стала шостою країною, яка підписала декларацію про визнання права України на вступ до Європейського Союзу. Її у Києві підписав премʼєр-міністр Хорватії Андрій Пленкович.
- Міланович, який «не хоче псувати відносини з Росією», назвав тоді візит Пленковича до України «шарлатанством». Зеленський йому відповів.