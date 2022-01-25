«Думав, що це говорить російський чиновник». Прем’єр Хорватії Пленкович перепросив за слова президента про Україну та НАТО

Премʼєр-міністр Хорватії Андрій Пленкович засудив висловлювання президента Зорана Мілановича, який сказав, що «Україні не місце в НАТО», а «Революція Гідності була «державним переворотом», та попросив вибачення в України.

Про це він заявив у коментарі виданню Dnevnik.

«Прошу вибачення перед Україною, яку ми поважаємо, наразі вони окуповані», — сказав прем’єр та запевнив, що висловлювання Мілановича не мають стосунку до позиції уряду щодо України.

За словами Пленковича, політика Хорватії полягає в деескалації напруженості, запобіганні конфліктам та підтримці цілісності України.