Президент Хорватії заявив, що Україні не місце в НАТО. Він обіцяє відкликати своїх військових на тлі напруження із Росією

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Україні «не місце в НАТО» й у випадку війни Росії з Україною його країна максимально дистанціюється від цього. Також він обіцяє відкликати зі сходу Європи хорватський військовий контингент, який входить до сил НАТО.

Про це повідомляє видання Dnevnik.

Міланович заявив, що Хорватія «не буде пожежником» у конфлікті Росії та України. Він заявив, що Україні треба слухати не лише Захід, але й Росію, а Революцію гідності він вважає «державним переворотом».

За словами Мілановича, він усіма силами заважатиме будь-якому залученню Хорватії до конфлікту між РФ і Україною.