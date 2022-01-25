Президент Хорватии заявил, что Украине не место в НАТО. Он обещает отозвать своих военных на фоне напряжения с Россией

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украине «не место в НАТО» и в случае войны России с Украиной его страна максимально дистанцируется от этого. Также он обещает отозвать с востока Европы хорватский военный контингент, входящий в силы НАТО.
Об этом сообщает издание Dnevnik.
Миланович заявил, что Хорватия «не будет пожарным» в конфликте России и Украины. Он заявил, что Украине нужно слушать не только Запад, но и Россию, а Революцию достоинства он считает «государственным переворотом».
По словам Милановича, он будет всеми силами мешать любому вовлечению Хорватии в конфликт между РФ и Украиной.
- 8 декабря 2021 года Хорватия стала шестой страной, подписавшей декларацию о признании права Украины на вступление в Европейский Союз. Ее в Киеве подписал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.
- Миланович, который «не хочет портить отношения с Россией», назвал тогда визит Пленковича в Украину «шарлатанством». Зеленский ему ответил.