«Думал, что это говорит российский чиновник». Премьер Хорватии Пленкович извинился за слова президента об Украине и НАТО

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович осудил высказывания президента Зорана Милановича, заявившего, что «Украине не место в НАТО», а «Революция Достоинства была «государственным переворотом», и попросил прощения у Украины.

Об этом он заявил в комментарии изданию Dnevnik.

«Прошу прощения перед Украиной, которую мы уважаем, они сейчас оккупированы», — сказал премьер и заверил, что высказывания Милановича не имеют отношения к позиции правительства в отношении Украины.

По словам Пленковича, политика Хорватии заключается в деэскалации напряженности, предотвращении конфликтов и поддержании целостности Украины.