NASA готує дві місії для вивчення Венери

Уже заплановано дві нові місії, які дістали назву Discovery. «Венера перетворилася на світ, схожий на пекло, маючи так багато характеристик, схожих на наші. Вона, можливо, була першим придатним для життя світом у Сонячній системі — з океаном і кліматом, що нагадують земні умови», — заявили в NASA.

Про це повідомляється на сайті управління .

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) заявило про підготовку нових місій для вивчення Венери .

В управлінні зазначили, що Лабораторія реактивного руху NASA вже розробляє концепції місій, щоб їхні учасники змогли вижити в умовах екстремальних температур і атмосферного тиску Венери.

На думку фахівців, вивчення Венери допоможе розширити знання про Землю та космічні обʼєкти за межами Сонячної системи.