NASA готовит две миссии для изучения Венеры

Запланированы две новые миссии, которые получили название Discovery. «Венера превратилась в адский мир, имея так много характеристик, похожих на наши. Она, возможно, была первым пригодным к жизни миром в Солнечной системе — с океаном и климатом, напоминающими земные условия», — заявили в NASA.

Об этом сообщается на сайте управления .

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) заявило о подготовке новых миссий для изучения Венеры .

В управлении отметили, что Лаборатория реактивного движения NASA уже разрабатывает концепции миссий, чтобы их участники смогли выжить в условиях экстремальных температур и атмосферного давления Венеры.

По мнению специалистов, изучение Венеры поможет расширить знания о Земле и космических объектах за пределами Солнечной системы.