Дослідження: Життя на Венері неможливе, але воно може існувати на Юпітері

Нове дослідження свідчить, що кількість води в атмосфері Венери настільки мала, що навіть найстійкіші до посухи земні мікроби не зможуть там вижити.

Про це повідомляє Space.

Дослідження проводив Королівський університет у Белфасті. Науковці збирали дані про температуру, вологість і тиск у щільних хмарах сірчаної кислоти, які оточують Венеру. Виходячи з цих значень, учені змогли розрахувати так звану активність води — тиск водяної пари всередині окремих молекул у хмарах, що є одним з факторів існування життя на Землі.

«Коли ми подивилися на концентрацію молекул води в цих хмарах, ми виявили, що вона в сто разів менша за рівень, при якому змогли б вижити навіть найстійкіші земні організми», — заявив Джон Холлсворт, мікробіолог з Королівського університету в Белфасті та провідний автор статті.

Раніше дослідження мікроорганізмів, які живуть на Землі в екстремальних умовах, показали, що життя може існувати за таких низьких температур, як -40 °С. Для активності води, яка вимірюється за шкалою від 0 до 1, найменше значення виживаності становить 0,585. Рівень активності води, виявлений в атмосфері Венери, становить лише 0,004.

Дослідники вивчили дані й з інших планет і зʼясували, що хмари Юпітеру забезпечують достатню активність води, щоб теоретично підтримувати життя. Виходячи з даних, зібраних зондом Galileo на висоті від 42 до 68 кілометрів над поверхнею газового гіганта, вони припускають, що значення активності води перебуває на рівні 0,585, що трохи вище за поріг виживання.

Однак, за словами дослідників, високі рівні ультрафіолетового випромінювання або нестача поживних речовин можуть завадити розвитку форм життя, а щоб зʼясувати, чи можливе життя на Юпітері, знадобляться зовсім нові дослідження.

Холлсворт додав, що метод, який використовується для розрахунку активності води, також може допомогти визначити можливу населеність екзопланет.