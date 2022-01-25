Pfizer і BioNTech розпочали випробування вакцини від «Омікрона» серед людей від 18 до 55 років

Компанії Pfizer і BioNTech оголосили про початок клінічних випробувань серед людей віком 18—55 років вакцини від штаму коронавірусу «Омікрон».
Про це повідомили у компанії Pfizer 25 січня.
Як зазначається, у дослідженні візьмуть участь до 1 420 людей, яких поділять на три групи, і деякі учасники третьої фази випробувань бустерної дози вакцини від COVID-19.
До першої групи увійдуть приблизно 615 людей. Кожен із них отримав дві дози звичайної вакцини Pfizer від коронавірусу за 90—180 днів до початку випробувань, а під час дослідження отримають ще одну чи дві дози вакцини від «Омікрона».
У другій групі буде близько 600 осіб, їм ввели три дози вакцини Pfizer за 90—180 днів до випробувань. Тепер же вони отримають одну дозу звичайної вакцини від коронавірусу або вакцини проти варіанта «Омікрон».
До третьої групи потрапили люди, які раніше не були вакциновані від коронавірусу. Вони отримають три дози вакцини, розробленої проти «Омікрона».
Нагадаємо, раніше компанії Pfizer та BioNTech заявляли, що планують виготовити чотири мільярди доз вакцини проти коронавірусу у 2022 році.
- Наприкінці листопада 2021 року в Південній Африці виявили новий штам коронавірусу, який назвали «Омікрон». ВООЗ одразу внесла його до категорії небезпечних, нарівні зі штамами «Альфа», «Бета», «Гамма» та «Дельта». Усе через велику кількість мутацій, їх в «Омікрона» майже 50. У Європі очікують, що «Омікрон» до лютого стане домінантним штамом. В Україні його виявили 18 грудня.
- Учені з ПАР повідомили, що смертність під час хвилі епідемії, спричиненої штамом «Омікрон», була на 75% нижчою, ніж під час інших хвиль. Водночас кількість заражень була одною із найвищих.
- Раніше у Всесвітній організації охорони здоровʼя заявили, що пандемія коронавірусу закінчиться у 2022 році.
- 21 січня ВООЗ рекомендувала щепити вакциною Pfizer проти коронавірусу дітей віком від 5 до 11 років, але неповною дозою.