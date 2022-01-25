Pfizer і BioNTech розпочали випробування вакцини від «Омікрона» серед людей від 18 до 55 років

Компанії Pfizer і BioNTech оголосили про початок клінічних випробувань серед людей віком 18—55 років вакцини від штаму коронавірусу «Омікрон».

Про це повідомили у компанії Pfizer 25 січня.

Як зазначається, у дослідженні візьмуть участь до 1 420 людей, яких поділять на три групи, і деякі учасники третьої фази випробувань бустерної дози вакцини від COVID-19.

До першої групи увійдуть приблизно 615 людей. Кожен із них отримав дві дози звичайної вакцини Pfizer від коронавірусу за 90—180 днів до початку випробувань, а під час дослідження отримають ще одну чи дві дози вакцини від «Омікрона».