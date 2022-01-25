Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины от «Омикрона» среди людей от 18 до 55 лет

Компании Pfizer и BioNTech объявили о начале клинических испытаний среди людей в возрасте 18—55 лет вакцины от штамма коронавируса «Омикрон».

Об этом сообщили в компании Pfizer 25 января.

Как отмечается, в исследовании примут участие до 1 420 человек, которых разделят на три группы, и некоторые участники третьей фазы испытаний бустерной дозы вакцины от COVID-19.

В первую группу войдут около 615 человек. Каждый из них получил две дозы обычной вакцины Pfizer от коронавируса за 90—180 дней до начала испытаний, а в ходе исследования получат еще одну или две дозы вакцины от «Омикрона».