Невідомі хакери атакували МЗС Канади

Невідомі хакери атакували Міністерство закордонних справ Канади. Деякі сервіси досі не працюють, хоча атака сталася ще минулого тижня.
Інцидент стався ще 19 січня. У канадському уряді запевняють, що постраждало лише одне відомство — МЗС.
«Немає жодних ознак того, що цей інцидент торкнувся будь-яких інших урядових відомств. Розслідування продовжується. Ми не можемо назвати жодних конкретних деталей з оперативних причин», — зазначили там.
У Раді казначейства Канади, яка відповідає за урядові операції, запевнили, що всі критичні служби наразі працюють, але є й певні недоступні сервіси. За даними журналістів, досі не працює електронний зв’язок із канадськими дипломатичними представництвами за кордоном — декілька годин їм було неможливо надіслати електронного листа.
Наразі не встановили, як саме сталася кібератака і хто за нею стоїть.
- У ніч проти 14 січня невідомі хакери зламали сайти українських міністерств і державних структур. На них вони залишили повідомлення російською, українською і польською мовами про нібито злив особистих даних у мережу. Не працювали сайти кількох міністерств — освіти і науки, закордонних справ, аграрної політики, а також Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, «Дії» та інші.
- Від кібератаки також постраждав сайт мера Києва. Він упевнений, що це зробила Росія. Секретар РНБО Данілов теж упевнений у причетності Росії.
- Центр стратегічних комунікацій теж вважає, що за атакою може стояти Росія. Метою атаки там назвали дестабілізацію внутрішньої ситуації. Причиною вважають нещодавню поразку Росії на переговорах про майбутню співпрацю України з НАТО. Державна служба спеціального звʼязку і захисту інформації заявила, що витоку даних не сталося.