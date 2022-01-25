Неизвестные хакеры атаковали МИД Канады

Неизвестные хакеры атаковали Министерство иностранных дел Канады. Некоторые сервисы до сих пор не работают, хотя атака произошла еще на прошлой неделе.

Об этом пишут Reuters и CBC.

Инцидент произошел еще 19 января. В канадском правительстве уверяют, что пострадало только одно ведомство — МИД.

«Нет никаких признаков того, что этот инцидент затронул какие-либо другие правительственные ведомства. Расследование продолжается. Мы не можем сообщить никаких конкретных деталей по оперативным причинам», — отметили там.

В Совете казначейства Канады, который отвечает за правительственные операции, заверили, что все критические службы работают, но некоторые сервисы пока недоступны. По данным журналистов, до сих пор не работает электронная связь с канадскими дипломатическими представительствами за границей — несколько часов им было невозможно отправить электронное письмо.

Пока не установили, как именно произошла кибератака и кто за ней стоит.