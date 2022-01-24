В Україні зафіксували новий випадок поліомієліту у дитини. Малюк не був щеплений

На Закарпатті виявили новий випадок захворювання на поліомієліт у дитини. Малюк не мав щеплення, а зараз у нього зафіксували ослаблення рухової активності м’язів ніг.
Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило 24 січня.
Центр громадського здоровʼя ж повідомляє, що хворобу виявили у дворічного хлопчика, який у грудні 2021 року перебував на лікуванні у Львові, тоді й проявилися симптоми поліомієліту. Епідеміологи зараз досліджують джерело інфекції. Дитина, зі слів мами, не щеплена через відмову батьків. Контактів із дітьми, які нещодавно отримали щеплення, не було. Дитина проживає в сім’ї одна, рідних братів і сестер не має.
Поліомієліт — це інфекційне захворювання, яке спричиняє поліовірус. Він поширюється від людини до людини найчастіше через фекалії та слину, якими забруднено руки, їжу та воду. Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована людина — і дитина, і дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти у віці до п’яти років. Перебіг хвороби характеризується ураженням центральної нервової системи, виникненням паралічів. Хвороба може призвести до смерті.
Поліомієліт неможливо вилікувати, але цій смертельно небезпечній хворобі можна запобігти завдяки вакцинації. В Україні усі діти до 6 років, які пропустили щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, — повинні його надолужити. Наприклад, якщо дитина має 2, 4, 6 або 18 місяців і ще не отримала щеплення — потрібно звернутися до сімейного лікаря або педіатра. Вакцини закуповують державним коштом, а тому вони безоплатні. Щеплення можна зробити в державних медичних закладах.
- На початку жовтня 2021 року в Україні вперше за шість років зафіксували випадок паралічу, спричиненого поліомієлітом. Заразилася півторарічна дитина з багатодітної родини на Рівненщині, потім лікарі діагностували ту ж хворобу в шести братів і сестер малюка. Батьки відмовилися вакцинувати дитину з релігійних міркувань.
- 9 жовтня в області оголосили про початок кампанії з вакцинації дітей. У регіон направили команду епідеміологів і вірусологів, щоб розслідувати випадок зараження.
- На початку листопада у Закарпатській області у 12-річної школярки діагностували поліомієліт із паралічем. Після цього хворобу підтвердили ще у пʼяти невакцинованих дітей. Більше повідомлень про поліомієліт не було – до 24 січня.