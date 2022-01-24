В Україні зафіксували новий випадок поліомієліту у дитини. Малюк не був щеплений

На Закарпатті виявили новий випадок захворювання на поліомієліт у дитини. Малюк не мав щеплення, а зараз у нього зафіксували ослаблення рухової активності м’язів ніг.

Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило 24 січня.

Центр громадського здоровʼя ж повідомляє, що хворобу виявили у дворічного хлопчика, який у грудні 2021 року перебував на лікуванні у Львові, тоді й проявилися симптоми поліомієліту. Епідеміологи зараз досліджують джерело інфекції. Дитина, зі слів мами, не щеплена через відмову батьків. Контактів із дітьми, які нещодавно отримали щеплення, не було. Дитина проживає в сім’ї одна, рідних братів і сестер не має.