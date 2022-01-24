В Украине зафиксирован новый случай полиомиелита у ребенка. Мальчик не был привит

На Закарпатье выявили новый случай заболевания полиомиелитом у ребенка. У мальчика не было прививки, а сейчас у него зафиксировали ослабление двигательной активности мышц ног.
Об этом Министерство здравоохранения сообщило 24 января.
Центр общественного здоровья сообщает, что болезнь выявили у двухлетнего мальчика, который в декабре 2021 года находился на лечении во Львове, тогда и проявились симптомы полиомиелита. Эпидемиологи сейчас исследуют источник инфекции. Ребенок, по словам мамы, не привит из-за отказа родителей. Контактов с детьми, недавно получившими прививку, не было. Ребенок проживает в семье один, родных братьев и сестер у него нет.
Полиомиелит — это инфекционное заболевание, которое появляется из-за полиовируса. Он распространяется от человека к человеку чаще всего через фекалии и слюни, которыми загрязнены руки, пища и вода. Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный человек — и ребенок, и взрослый. Но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита являются дети в возрасте до пяти лет. Течение заболевания характеризуется поражением центральной нервной системы, возникновением параличей. Болезнь может привести к смерти.
Полиомиелит невозможно вылечить, но эту смертельно опасную болезнь можно предотвратить благодаря вакцинации. В Украине все дети до 6 лет, пропустившие прививки согласно Национальному календарю профилактических прививок, должны его наверстать. Например, если ребенок 2, 4, 6 или 18 месяцев и еще не получил прививку – нужно обратиться к семейному врачу или педиатру. Вакцины закупают за государственный счет, а потому они бесплатные. Прививку можно сделать в государственных медицинских учреждениях.
- В начале октября 2021 года в Украине впервые за шесть лет зафиксировали случай паралича, вызванного полиомиелитом. Заразился полуторагодовалый ребенок из многодетной семьи в Ровенской области, затем врачи диагностировали ту же болезнь у шести братьев и сестер малыша. Родители отказались вакцинировать ребенка по религиозным соображениям.
- 9 октября в области объявили о начале кампании по вакцинации детей. В регион направили команду эпидемиологов и вирусологов, чтобы расследовать случай заражения.
- В начале ноября в Закарпатской области у 12-летней школьницы диагностировали полиомиелит с параличом. После этого болезнь подтвердили еще у пяти невакцинированных детей. Больше сообщений о полиомиелите не было — до 24 января.