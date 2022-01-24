В Украине зафиксирован новый случай полиомиелита у ребенка. Мальчик не был привит

На Закарпатье выявили новый случай заболевания полиомиелитом у ребенка. У мальчика не было прививки, а сейчас у него зафиксировали ослабление двигательной активности мышц ног.

Об этом Министерство здравоохранения сообщило 24 января.

Центр общественного здоровья сообщает, что болезнь выявили у двухлетнего мальчика, который в декабре 2021 года находился на лечении во Львове, тогда и проявились симптомы полиомиелита. Эпидемиологи сейчас исследуют источник инфекции. Ребенок, по словам мамы, не привит из-за отказа родителей. Контактов с детьми, недавно получившими прививку, не было. Ребенок проживает в семье один, родных братьев и сестер у него нет.