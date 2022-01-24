У Раді проведуть закриту нараду з нацбезпеки. Там будуть голова парламенту, очільники фракцій та глави МЗС і Міноборони

У Верховній Раді 25 січня проведуть закриту нараду з питання національної безпеки. Там будуть присутні керівництво парламенту, очільники фракцій та міністри закордонних справ і оборони.

Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук на засіданні погоджувальної ради.

«До мене звернулася велика кількість керівників фракцій та груп з пропозицією зробити відповідну зустріч з міністром оборони для того, щоб ми могли бути поінформовані про ситуацію, що склалася. І тому, якщо немає заперечень, ми могли б провести засідання завтра вранці», — заявив він.

За його словами, ця зустріч відбудеться о 9 ранку. Крім цього, речниця партії «Слуга народу» Юлія Палійчук зазначила, що на зустрічі буде присутній і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.